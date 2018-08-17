Протестувальникам з Болехова після перекриття траси пообіцяли відремонтувати автошлях

Протестувальники з Болехова

Протестувальникам з Болехова, які три дні у своєму місті блокували трасу національного значення Івано-Франківськ – Львів H-10 з вимогами її ремонту, пообіцяли поладнати автошлях.

Як пише «Галицький кореспондент», 17 серпня болехівські протестувальники приїхали до Івано-Франківська. Люди вирушили до посадовців з обласної державної адміністрації з вимогою відремонтувати дорогу.

Перша заступниця голови ОДА Марія Савка поспілкувалася з ними, після чого протестувальників запевнили: дорога буде до кінця місяця відремонтована поточним ремонтом, а протягом року та після заміни мереж робитимуть капітальне оновлення.

Гарантією цих слів став спеціальний лист, підписаний Марією Савкою і адресований Болехівській міській раді, а також ініціативній групі протестувальників.

«Галка» зазначає, у листі від ОДА вказується, що нині розробляється проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт цієї дороги. Фінасування ремонтних робіт відбуватиметься за рахунок субвенції з державного бюджету. Але в адміністарції додають, що для початку робіт Болехівська міська рада повинна завершити будівництво каналізаційних мереж та водогону, які знаходяться вздовж дороги.

Лише після цього підрядник, який виграє тендер, розпочне капітальний ремонт дороги з гарантійним терміном 10 років.

Як писав ZAXID.NET, 15 серпня понад 100 жителів міста Болехів Івано-Франківської області перекрили трасу національного значення Івано-Франківськ – Львів H-10. Люди були обурені розбитою центральною дорогою у населеному пункті і вимагали відремонтувати її.

Перекриття автошляхів нині набуло популярності на теренах області, як радикальний метод вирішення проблеми із поганим станом доріг. 1 червня жителі Косівського та Надвірнянського районів Івано-Франківської області перекрили дорогу у Делятині з вимогою відремонтувати автошлях Яблунів – Делятин. Після двох тижнів протестів голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук доручив керівнику Служби автомобільних доріг розпочати ремонт дороги в Делятині.

Три роки тому місцеві мешканці вже вимагали ремонту дорогу, перекривши трасу Калуш — Миколаїв.