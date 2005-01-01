Після двотижневого протесту селяни на Івано-Франківщині домоглись ремонту дороги

На Івано-Франківщині протестувальники вимагали ремонту доріг

У вівторок, 12 червня, голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук доручив керівнику Служби автомобільних доріг розпочати ремонт дороги в Делятині, повідомляє місцеве видання «Курс». Рішення було прийнято, під час наради чиновників стосовно стану ремонту доріг в області, на яку приїхали близько сотні мітингувальників.

Нагадаємо, що постанову було прийнято після майже двотижневого перекриття дороги мешканцями Косівського та Надвірнянського районів. Протестувальники ще 1 червня перекрили дорогу державного значення «Мукачево - Львів», оголосивши свою акцію безстроковою. Люди вимагали відремонтувати дорогу Яблунів – Делятин, яка пролягає через села села Заріччя, Чорний Потік, Чорні Ослави, Березів, Білі Ослави.

«Коли ми зайшли до зали, то не відчувалось прихильності від Гончарука. Навпаки, було намагання перевести тему. Говорилось, що є присутні представники різних районів, які також мають проблеми. Було враження, що проблеми протестувальників хочуть вирішити проблемами обурених громад. Але цього їм не вдалось зробити», - заявив один з ініціаторів блокування дороги в Делятині Микола Мединський.

Після спілкування з протестувальниками Олег Гончарук пообіцяв знайти додаткових 40 млн грн на ремонт дороги Яблунів – Делятин. Голова Івано-Франківської ОДА доручив структурним підрозділам виділити 20 млн грн та підготувати проект розпорядження спрямування цих коштів на ремонт дороги Яблунів – Делятин. Ще 20 млн грн мають вишукати в бюджеті протягом червня-липня.

Як інформує «Курс», у серпні минулого року тендер на ремонт 35-кілометрової дороги Яблунів – Делятин виграла компанія «ПБС». Однак передбаченого фінансування в сумі 40 млн грн вистачить лише на 10 км капремонту.