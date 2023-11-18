Американські компанії відмовляються від реклами у X (Twitter)

Американські компанії Apple, Disney, Comcast та Warner Brothers Discovery, телекомпанія Paramount та кіностудія Lionsgate припинили рекламу в X (Twitter) через антисемітські пости Ілона Маска. Про це у п’ятницю, 17 листопада, повідомили у The Washington Post.

Apple був найбільшим рекламодавцем платформи, на його частку в першому кварталі 2022 року припадало майже 50 млн доларів прибутків компанії.

До цього розміщення реклами у соцмережі призупинили технологічна корпорація IBM, медіакомпанія Lionsgate Entertainment, телекомунікаційна корпорація Comcast та Єврокомісія.

Причиною стало те, що Ілон Маск підтримав твіт іншого користувача, який написав, що «спільноти євреїв поширюють ненависть до білих людей» – у коментарі він зазначив: «Ви сказали істинну правду». У пості користувача також йдеться про те, що євреї хочуть наповнити країну небілими людьми, щоб витіснити «біле» населення.

Твіт Ілона Маска

Висловлювання Маска викликало реакцію в соцмережах. Ситуацію також прокоментували в Білому домі.

«Неприйнятно повторювати огидну брехню, яка стоїть за фатальним актом антисемітизму в американській історії, у будь-який час, не кажучи вже про місяць після смертельного дня для єврейського народу з часів Голокосту», – заявив представник Білого дому Ендрю Бейтс.

Нагадаємо, соціальна мережа X (донедавна – Twitter), за даними дослідження, зіграла важливу роль у тому, щоб російська пропаганда про Україну охопила більше людей, ніж до початку війни, повідомляє The Washington Post.

Дослідження показало, що, попри добровільні зобов'язання найбільших соціальних мереж, зокрема Meta, протидіяти російській пропаганді, російська дезінформація проти України процвітає.