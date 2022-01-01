Інформаційні телеканали «Прямий» і «5 канал» показали новорічне звернення Петра і Марини Порошенків замість президента Володимира Зеленського. Таку практику «Прямий» і «5 канал» продовжуть уже третій рік поспіль, попри те, що ще у листопаді Петро Порошенко оголосив про продаж цих телеканалів.

Трансляція у Порошенка розпочалася через 15 хвилин після початку відеозвернення глави держави та тривала одночасно зі зверненням Зеленського на сторінці Порошенка у Facebook, а також на телеканалах «Прямий» і «5 канал», повідомляє Інтерфакс-Україна

Водночас телеканал «Прямий» показав також і новорічне вітання президента України, але уже після трансляції відеозвернення Порошенка.

Нагадаємо, що у листопаді 2021 року Петро Порошенко оголосив про продаж «Прямого» і «5 каналу» новому медіахолдингу «Вільні медіа». Як повідомляли у спільній заяві представники обох телеканалів, угода передбачає заборону будь-якого впливу Порошенка на редакційну політику. Більшість експертів відзначали, що формальний продаж телеканалів був зумовлений спробою екс-президента вийти з-під дії нового закону про олігархів.

У 2020 і 2021 роках «Прямий» і «5 канал» також транслювали новорічне привітання Порошенка замість чинного президента.