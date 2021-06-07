Олександр Дедюхін не лише священик, але й депутат Полтавської міськради від «Європейської солідарності»

Єпархіальна рада Православної церкви України (ПЦУ) покарала полтавського священика і депутата від «Європейської солідарності» Олександра Дедюхіна за його висловлювання у Facebook. Йому тимчасово заборонили звершувати богослужіння і писати в соцмережах, повідомляє в понеділок, 7 червня, ТСН.

1 червня, у День захисту дітей, Олександр Дедюхін поділився своїми роздумами про відповідальність жінок та чоловіків.

«Мені тут палко пишуть, мовляв, не можна вважати жінку лише інкубатором, матка - це її тіло, а всі противники абортів нехай забирають ембріони і ростять їх самі. Просто якщо хоча б на мить приспустити перетинки між звивинами, то можна дізнатися, що ембріон в матку потрапляє внаслідок певних дій, вчинених самою жінкою. Як там старі люди кажуть: “Сучка не схоче – кобель не скоче”. І якщо ти вже дала згоду на одне, то, будь ласка, неси відповідальність», – написав тоді він і додав: «При цьому зауважу, що відповідальність чоловіка набагато більша, в нас же ж патріархат, а не щось».

У відповідь на це єпархіальна рада полтавської єпархії ПЦУ заборонила священику два місяці звершувати богослужіння і три місяці писати в соцмережах. У разі, якщо священик порушить ці заборони, його питання може розглянути Священний синод ПЦУ.

Також у єпархії порадили Дедюхіну визначитися, ким він хоче бути – священиком чи депутатом-блогером.

Олександру Дедюхіну 47 років. Він протоієрей Православної церкви України та настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ в Полтаві, одного з найстаріших у місті. Також він депутат Полтавської міськради від партії «Європейська солідарність».

У березні 2021 року в своїй декларації він вказав, що отримав у подарунок квартиру, будинок і земельну ділянку. В коментарі «Полтавщині» Дедюхін заявив, що цей подарунок – від двох прихожанок Свято-Миколаївського храму, які вирішили переписати житло на церкву. За словами Дедюхіна, жінки 1935 і 1959 року народження також за свої гроші оформлювали відповідні документи.