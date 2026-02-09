Пункти незламності розміщені в адмінбудівлях, підрозділах поліції, ДСНС тощо

У зв’язку з тривалими відключеннями електроенергії жителям Луцька та Волинської області нагадали адреси пунктів незламності. Це спеціально облаштовані локації, де можна зігрітися, підзарядити гаджети, скористатися інтернетом та отримати базову допомогу під час блекаутів і надзвичайних ситуацій. Перелік пунктів 7 лютого оприлюднили на сайті Волинської ОВА.

Володимирський район

м. Устилуг, вул. Володимирська, 1В – АЗС «AMIC Energy» №03-08

м. Устилуг, вул. Володимирська, 1В – АЗС «AMIC Energy» №03-11

м. Устилуг, вул. Володимирська, 40 – ЦНАП

м. Устилуг, вул. Левінцова, 60 – мобільний пункт (автомобіль)

м. Володимир, вул. Небесної Сотні, 5 – Ощадбанк

с. Війниця, вул. Миру, 1 – адмінприміщення старостату

с. Затурці, вул. Липинського, 66 – сільська рада

с. Березовичі, вул. Центральна, 2 – ЗДО «Теремок»

с. Зимне, вул. Миру, 4 – АЗПСМ

с. Льотниче, вул. Лесі Українки, 63 – амбулаторія

с. Хобултова, вул. Шевченка, 9 – адмінприміщення

с. Іваничі, вул. Грушевського, 45 – лікарня

с. Іваничі, вул. Грушевського, 28 – ліцей №1

с. Іваничі, вул. Заводська, 26 – адмінбудівля

с. Литовеж, вул. Якобчука, 11б – сільська рада

с. Литовеж, вул. Лесі Українки, 23 – АЗПСМ

с. Морозовичі, вул. Центральна, 15 – сільська рада

с. Локачі, вул. Миру, 37 – сільська рада

с. Локачі, вул. Івана Франка, 19 – лікарня

с. Локачі, вул. Івана Франка, 7 – ЦНСП

с. Локачі, вул. Степова, 5 – адмінбудівля

с. Грибовиця, вул. Перемоги, 54 – адмінприміщення

с. Гряди, вул. Лесі Українки, 4а – адмінприміщення

с. Галинівка, вул. Шкільна, 1 – школа

с. Овадне, вул. Покровська, 20а – сільська рада

с. Овлочин, вул. Незалежності, 38 – школа

с. Жашковичі, вул. Центральна, 11 – будинок культури

с. Завидів, вул. Центральна, 87 – будинок культури

с. Колона, вул. Шевченка, 3 – ТОВ «П’ятидні»

с. Луковичі, вул. Селянська, 12 – будинок культури

с. Милятин, вул. Шевченка, 34 – адмінприміщення

с. Павлівка, вул. Шкільна, 42 – публічна бібліотека

с. Переславичі, вул. Незалежності, 52 – будинок культури

с. Радовичі, вул. Володимирська, 35 – адмінприміщення

с. Риковичі, вул. Центральна, 76а – будинок культури

с. Старий Порицьк, вул. Молодіжна, 1 – ТОВ «Старий Порицьк»

с. Топилище, вул. Центральна, 41 – будинок культури

с. Поромів, вул. Сонячна, 19 – АЗПСМ

с. Лудин, вул. Лесі Українки, 36 – гімназія

с. П’ятидні, вул. Шкільна, 1а – гімназія

с. Стенжаричі, вул. Відродження, 24 – гімназія

Володимирська територіальна громада

м. Володимир, вул. Тараса Шевченка, 11 – Центр ОМС

м. Володимир, вул. Луцька, 230 – амбулаторія ЗПСМ №3

м. Володимир, вул. Поліської Січі, 46 – музей

м. Володимир, вул. Коперніка, 2 – адмінбудівля, намет ДСНС

м. Володимир, вул. Соборна, 6 – відділення поліції

м. Володимир, вул. Соборна, 13 – відділення поліції

м. Володимир, вул. Луцька, 192 – АЗК WOG

м. Володимир, вул. Князя Василька, 4а – ПриватБанк

с. Заріччя, вул. Героїв Майдану, 2а – старостат

с. Ласків, вул. Шкільна, 23 – сільська рада

с. Сусваль, вул. Захисників України, 18 – школа

Нововолинська територіальна громада

м. Нововолинськ, вул. Перемоги, 5 – ДЮСШ, СОК «Шахтар»

м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 36 – осередок СС «Берегиня»

м. Нововолинськ, вул. Винниченка, 8 – адмінбудівля, намет ДСНС

м. Нововолинськ, вул. Нововолинська, 15 – відділення поліції

м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 10 – відділення поліції

м. Нововолинськ, вул. М. Шептицького, 19 – поліція охорони

м. Нововолинськ, просп. Перемоги, 1а – Ощадбанк

м. Нововолинськ, просп. Дружби, 15 – ПриватБанк

с. Благодатне, вул. Шахтарська, 6 – ГО «Господиньки»

с. Благодатне, вул. Миру, 11 – пункт незламності

Камінь-Каширський район

м. Камінь-Каширський, вул. Волі, 4 – ОЗЗСО «Камінь-Каширський ліцей №1»

м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 68 – ЗЗСО «Камінь-Каширський ліцей №2»

м. Камінь-Каширський, вул. Миколи Цюрика, 24а – Камінь-Каширський ЗДО «Ясла-садок “Світлячок”»

м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 8 – Управління гуманітарної політики міської ради

м. Камінь-Каширський, вул. Волі, 2 – Камінь-Каширська РДА

м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43 – КНП «Камінь-Каширська районна лікарня»

м. Камінь-Каширський, вул. Магдебурзького права, 25 – ЗДО «Казка»

м. Камінь-Каширський, вул. Героїв УПА, 2 – адмінбудівля

м. Камінь-Каширський, вул. Героїв УПА, 2 – намет ДСНС

м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 6 – Камінь-Каширський РВП ГУНП у Волинській області

м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 24 – Ощадбанк

с. Підцир’я, вул. Валерія Савчука, 7 – ЗЗСО «Підцир’ївський ліцей»

с. Раків-Ліс, вул. Шкільна, 4 – ОЗЗСО «Раковоліський ліцей»

с. Пнівне, вул. Центральна, 6 – ОЗЗСО «Пнівненський ліцей»

с. Велика Глуша, вул. О. Пасика, 85 – ЗЗСО «Великоглушанський ліцей»

с. Грудки, пл. Соціальна, 2 – ЗЗСО «Грудківський ліцей»

с. Бузаки, вул. 8 Березня, 66 – ЗЗСО «Бузаківський ліцей»

с. Черче, вул. Шкільна, 1 – ОЗЗСО «Черченський ліцей»

с. Ворокомле, вул. Центральна, 83 – ЗЗСО «Ворокомлівський ліцей»

с. Кримне, вул. Лесі Українки, 3 – ЗЗСО «Броницький ліцей»

с. Видричі, вул. Центральна, 71 – ЗЗСО «Видричівський ліцей»

с. Видерта, вул. Ковельська, 130 – ЗЗСО «Видертський ліцей»

с. Воєгоща, вул. Шкільна, 1 – ЗЗСО «Воєгощанський ліцей»

с. Боровне, вул. Центральна, 95а – ЗЗСО «Боровненський ліцей»

с. Гута-Боровенська, вул. Берізка, 1 – ЗДО «Ясла-садок “Сонечко”»

с. Піщане, вул. Центральна, 94 – Центральна АЗПСМ

смт Любешів, вул. Незалежності, 32 – Центр культури та дозвілля

смт Любешів, вул. Незалежності, 3 – КП «Любешівська багатопрофільна лікарня»

с. Ветли, вул. Шкільна, 26 – ЗЗСО «Ветлівський ліцей»

с. Гірки, вул. Садова, 8 – ЗЗСО «Гірківський ліцей»

с. Люб’язь, вул. Романа Корця, 14 – ОЗЗСО «Люб’язівський ліцей»

с. Великий Курінь, вул. Незалежності, 54 – ЗЗСО «Великокурінський ліцей»

с. Бірки, вул. Зелена, 2 – ЗЗСО «Бірківський ліцей»

с. Деревок, вул. Поліщука, 3 – ЗЗСО «Деревківський ліцей»

с. Залізниця, вул. Лісоградська, 3 – ЗЗСО «Залізницький ліцей ім. І. Пасевича»

с. Седлище, вул. В. Григорука, 1 – ЗЗСО «Седлищенський ліцей»

смт Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, 59 – Маневицький ліцей №2

смт Маневичі, вул. Незалежності, 1 – КНП «Маневицька багатопрофільна лікарня»

смт Маневичі, вул. Чорновола, 5 – Центр культури та дозвілля

с. Оконськ, вул. Луцька, 4 – Оконський ліцей

с. Костюхнівка, вул. Молодіжна, 10 – Костюхнівський ліцей

с. Комарове, вул. Лесі Українки, 7 – Комарівський ліцей

с. Будки, вул. Центральна, 3 – Будківський ліцей

с. Чарторийськ, вул. Сокола, 66 – Чарторийський ліцей

с. Троянівка, вул. Лугова, 52 – Троянівський ліцей

с. Прилісне, вул. Сойне, 2а – будинок культури

с. Сошичне, вул. Ковельська, 98 – будинок культури

с. Сошичне, вул. Ковельська, 133 – будинок шерифа

с. Нуйно, вул. Лесі Українки, 89 – Нуйнівський ФАП

Ковельський район

м. Ковель, вул. Незалежності, 101 – Ковельська міська рада

м. Ковель, вул. Грушевського, 21 – Ковельська районна державна адміністрація

м. Ковель, вул. Грушевського, 21 – Ковельська районна рада

м. Ковель, вул. Театральна, 8 – ВП №1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області

м. Ковель, вул. Театральна, 6 – Управління ДСНС

м. Ковель, вул. Олени Пчілки, 4 – КНП «Ковельське МТМО»

м. Ковель, вул. Володимирська, 85 – АТ «Ощадбанк»

м. Ковель, вул. Грушевського, 7 – АТ КБ «ПриватБанк»

смт Голоби, вул. Шевченка, 4 – Голобська селищна рада

смт Люблинець, вул. Незалежності, 18 – Люблинецька селищна рада

смт Турійськ, вул. Луцька, 14 – Турійська селищна рада

с. Вербка, вул. Шкільна, 2 – Вербківський ліцей

с. Дубове, вул. Центральна, 56 – Дубівський ліцей

с. Колодяжне, вул. Лесі Українки, 1 – Літературно-меморіальний музей Лесі Українки

Луцький район

м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19 – Луцька міська рада

м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 34 – Луцька районна державна адміністрація

м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 34 – Луцька районна рада

м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 2 – ГУНП у Волинській області

м. Луцьк, вул. Івана Франка, 6 – Управління ДСНС у Волинській області

м. Луцьк, просп. Волі, 1 – Волинська обласна державна адміністрація

м. Луцьк, вул. Президентська, 15 – Волинська обласна рада

м. Луцьк, просп. Волі, 33 – АТ «Ощадбанк»

м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 52 – АТ КБ «ПриватБанк»

смт Ратне, вул. Центральна, 2 – Ратнівська селищна рада

смт Цумань, вул. Грушевського, 2 – Цуманська селищна рада

смт Ківерці, вул. Шевченка, 14 – Ківерцівська міська рада

с. Боратин, вул. Центральна, 15 – Боратинський ліцей

с. Підгайці, вул. Шкільна, 3 – Підгайцівський ліцей

Пункти незламності обладнані альтернативними джерелами живлення та доступом до інтернету і розміщені в адмінбудівлях, підрозділах поліції та ДСНС, на об’єктах «Укрзалізниці», а також у комерційних закладах.

Додамо, що з початку лютого 2026 року російські війська масовано атакують енергооб’єкти на заході України. Під ударами опинилися підстанції та магістральні лінії електропередач 750 кВ і 330 кВ, а також об’єкти генерації, зокрема Бурштинська та Добротвірська ТЕС. Через це ситуація в енергосистемі залишається складною.