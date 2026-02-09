Нападник переховувався у родичів у Львові

Поліцейські затримали у Львові 38-річного мешканця Жидачева, який побив сокирою 52-річного військовослужбовця, проламавши йому череп. Нападник переховувався у родичів у Львові.

Як повідомили у понеділок, 9 лютого, у прокуратурі Львівщини, 28 грудня близько 23:40 поблизу кафе у парку Жидачева 38-річний місцевий мешканець намагався вбити військовослужбовця, який перебував у відпустці.

«Попередньо між братом підозрюваного та іншою компанією виник конфлікт. Намагаючись допомогти братові, чоловік схопив сокиру і кинувся на супротивників. Побачивши зброю, ті почали тікати. Проте одного з них агресору вдалося наздогнати та декілька разів вдарити по голові обухом сокири», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Думаючи, що потерпілий помер, нападник викинув сокиру та утік, а очевидці викликали екстрену допомогу та поліцію.

Унаслідок нападу 52-річний військовослужбовець отримав тяжкі тілесні ушкодження (переломи кісток черепа) та довший час перебував у лікарні.

Нападник тривалий час переховувався від слідства у знайомих у Львові, однак його розшукали і затримали. Затриманому повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.