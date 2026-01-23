У п’ятницю, 23 січня, близько 17:00 у селі Солонка біля Львова чоловік кинув страйкбольну гранату у військовослужбовців ТЦК та поліцейських, які проводили заходи оповіщення. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

«Під час заходів оповіщення, військові ТЦК та працівники поліції помітили громадянина, який поводився підозріло, поспіхом сів у автомобіль BMW та зачинився у ньому. Під час спілкування військовослужбовців з водієм, той кинув страйкбольну гранату, яка вибухнула», – ідеться в повідомленні поліції.

Після цього водій BMW втік. Його особу встановили – порушником виявився 48-річний житель Львівського району, зараз його розшукують.

У поліції додають, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Встановлюються обставини події, після чого їй буде надано правову кваліфікацію.

Додамо, в грудні у Львові сталося одразу кілька нападів на військовослужбовців ТЦК під час виконання ними службових обов’язків. Один військовий загинув від ножового поранення.