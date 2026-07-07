Аварія сталася на сільській дорозі біля Кременця

На Тернопільщині п’яна водійка збила 6-річного хлопчика, який їхав на електричному квадроциклі. Дитина отримала важкі травми та зараз перебуває у лікарні. Поліцейські у крові жінки виявили 2,65 проміле, що у 13 разів перевищує допустиму норму.

Аварія сталася близько обіду 6 липня у селі Бонівка на Кременеччині. За кермом автомобіля Dacia Logan була 34-річна місцева жителька. Жінка була напідпитку та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з дитячим електричним квадроциклом.

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«2,65 проміле алкоголю в крові. Саме в такому стані доросла жінка сіла за кермо. За кілька хвилин її безвідповідальне рішення обернулося трагедією – під колесами автомобіля тяжкі травми отримав шестирічний хлопчик», – повідомив керівник управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко у вівторок, 7 липня.

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Дитину госпіталізували у Кременецьку лікарню, а потім перевезли до травматологічного відділення Тернопільської обласної дитячої лікарні.

Водійка виїхала на зустрічну смугу



Правоохоронці затримали жінку. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людини та під дією алкоголю). Водійці загрожує до 6 років позбавлення волі.