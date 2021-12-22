П'ята міська лікарня Львова придбала автомобіль медичної допомоги для потреб своїх пацієнтів. Спецмашину на базі Renault Master придбали за гроші НСЗУ та спецкошти. Такою «швидкою» перевозитимуть хворих між відділеннями чи до іншої лікарні або навіть транспортуватимуть з дому чи додому.

Автомобіль має все необхідне для підтримки стану хворого й надання йому медичної допомоги під час перевезення.

«Тут є чемоданчик невідкладної допомоги, адже при перевезенні може бути будь-що. Дефібрилятор, монітор, маски, мішок АМБУ, якщо легенева недостатність. Портативний кардіограф, пульсоксиметр, кисень, балони, які можна підключати кисень хворому», – перелічує медична сестра приймального відділення п'ятої міської лікарні Тетяна Двозкіна.

Без роботи автомобіль медичної допомоги не стоїть. Везтиме додому пацієнта неврологічного відділення, який не може самостійно пересуватися.

«В нього було два інсульти ішемічних і минулої зими він перехворів на коронавірус. І Covid дав ускладнення не на легені, а на ноги. Що його легковою машиною транспортувати, а що швидкою, – то є різні речі. Для людини, яка не може сама нормально сісти, ходити, це є дуже хороша, добра послуга», – каже дружина пацієнта пані Наталія.

За кермом швидкої – пан Володимир. Водієм у лікарні він працює вже п'ять років.

«Дуже добре працювати на цій швидкій, машина нова, має всі функції. З восьмої години я чергую і поки є виклики, розпорядження адміністрації перевезти пацієнта з одного місця в інше. По Львову, якщо їдеш зі спецсигналами, то пропускають», – говорить водій Володимир Весна.

Вже з січня ця швидка перевозитиме пацієнтів не лише п'ятої лікарні, а й всього Другого територіального медоб'єднання Львова. До нього, окрім п'ятої лікарні, увійдуть ще й перша, четверта лікарні та «Госпіс».

«Кожен сімейний лікар, який працює в п'ятій лікарні, а в майбутньому у територіальному об'єднанні, про цю можливість знає. Окрім того, в кожному відділенні є завідувач, який погоджує ці перевезення, бо машина є одна і є певні покази. Це має бути лежачий пацієнт, тобто який не може самостійно рухатися», – розповідає генеральний директор п'ятої міської лікарні Андрій Миськів.

У деяких випадках перевезення будуть і платні. Так медзаклад наповнюватиме свій бюджет. Загалом нова швидка обійшлася лікарні в 1,3 млн гривень.

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