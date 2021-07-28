Рада національної безпеки та оборони проведе виїзне засідання в Донецькій області. Про це в середу, 28 липня, повідомила «Українська правда» із посиланням на співрозмовника, обізнаний відносно питання підготовки засідання.

Засідання відбудеться в Краматорську в п’ятницю, 30 липня. Як пише УП, одне з питань порядку денного буде присвячене електроенергетиці. Крім того, за даними «Інтерфакс-Україна», РНБО також розгляне ситуацію на лінії зіткнення та питання, пов'язані із охороною державного кордону.

Раніше Володимир Зеленський під час форуму «Україна 30. Децентралізація» назвав фейком інформацію про зростання цін на електрику з 1 серпня та заявив, що виніс питання про тарифи на електроенергію для населення на засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Нагадаємо, що до 2021 року тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становив 90 копійок (з ПДВ), а на наступні – 1,68 грн за кВт. З 1 січня 2021 року Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення, скасувавши пільговий тариф на перші 100 кВт. У квітні Верховна Рада не підтримала повернення пільгового тарифу на електроенергію.

На початку тижня з'явилася інформація про те, що Міністерство енергетики спільно з Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і учасниками ринку опрацьовує варіанти підвищення тарифів на електричну енергію з 1 серпня.