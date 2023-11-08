Верховна Рада України на своєму засіданні у середу, 8 листопада, проголосувала за продовження мобілізації та воєнного стану ще на 90 днів. Парламентарі підтримали відповідні законопроекти №10211 та 10212, які напередодні вніс до Ради президент України Володимир Зеленський.

Таким чином, воєнний стан та мобілізація діятимуть в Україні до 14 лютого 2024 року.

Це вже сьоме голосування парламенту за воєнний стан з початку війни, зазначає «Суспільне». До цього Рада вже схвалювала подібні рішення минулого року: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня, 16 листопада.

У цьому році парламент схвалював продовження воєнного стану і загальної мобілізації 7 лютого, 20 травня і 27 липня. Наразі воєнний стан діє в Україні до 15 листопада.