Державний департамент США з розумінням ставиться до позиції, озвученої президентом України Володимиром Зеленським про те, що проведення виборів у країні під час війни – не на часі. З відповідною заявою виступив заступник речника Держдепу США Ведант Пател, передає «Укрінформ».

За словами офіційного представника, «важливо пам'ятати, що Україна перебуває в такому становищі, тому що Росія продовжує свою повномасштабну незаконну війну проти неї».

Він нагадав, що майже 20% території України перебувають під окупацією, а десятки мільйонів громадян були вимушені стати біженцями та тимчасово переміщеними особами. Крім того, нагадав він, Росія продовжує щоденні бомбардування цивільної інфраструктури по всій українській території.

У цьому контексті представник Держдепу США зауважив, що позиція, яку озвучив Президент України, зрештою «відповідає їхній Конституції».

Як інформував ZAXID.NET, президент України Володимир Зеленський назвав безвідповідальними вкидання в українське суспільство заяв про вибори під час повномасштабної війни з Росією.

Своєю чергою, в центральній виборчій комісії України заявили, що вибори під час воєнного стану проводити не можна, тож президент Володимир Зеленський виконуватиме свої обов'язки до закінчення дії цього правового режиму.