Кандидати на посаду суддів КСУ на засіданні Ради 8 жовтня

Верховна Рада на засіданні 8 жовтня не змогла призначити двох суддів Конституційного суду. Жоден із чотирьох кандидатів, які перемогли в конкурсі на заповнення вакантних посад суддів КСУ, не отримав необхідної кількості голосів народних депутатів. Про це повідомили Центр протидії корупції та народний депутат Ярослав Железняк.

На розгляд парламенту були запропоновані четверо кандидатів:

директор Департаменту міжнародного співробітництва та представництва Міністерства юстиції Захар Тропін;

наукова консультантка Дослідницької служби парламенту із питань правової політики Оксана Клименко;

членкиня правління Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко;

прокурор Офісу генерального прокурора Тарас Цимбалістий.

Раніше згадані кандидати успішно пройшли оцінювання дорадчою групою експертів з міжнародними фахівцями у складі, зазначає ЦПК.

Однак під час голосування парламенту жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів (мінімум 226 голосів). Відтак Руслан Стефанчук доручив оголосити новий конкурс на посаду суддів КСУ за квотою парламенту.

Нагадаємо, 18 вересня судді Конституційного суду не змогли обрати нового голову Конституційного суду України. Обирати голову КСУ продовжать на одному з наступних спеціальних пленарних засідань.

Станом на зараз кількість суддів у КСУ становить 13 суддів із 18 необхідних. Досі незаповненими залишаються одна вакансія судді КСУ за квотою президента, а також по дві – за квотою Верховної Ради України та за квотою з’їзду суддів України.