Обирати голову КСУ судді продовжать на наступному спеціальному пленарному засіданні

У четвер, 18 вересня, відбулось спеціальне пленарне засідання Конституційного суду України, на якому мали обрати голову суду. Однак визначити переможця судді так і не змогли. Про це повідомили на сайті КСУ 19 вересня.

Там зазначили, що обирати голову Конституційного суду України судді продовжать на одному з наступних спеціальних пленарних засідань.

Як пише агентство «Укрінформ» з посиланням на джерело у КСУ, заплановано, що нові вибори відбудуться після поповнення складу КСУ новими суддями.

Раніше на спеціальних пленарних засіданнях свої кандидатури на посаду голови Конституційного суду України (КСУ) пропонували судді Віктор Городовенко та Володимир Мойсик, повноваження якого вже завершилися.

Наразі, через відсутність голови та його заступника, суд тимчасово очолює найстарший за вислугою суддя Олександр Петришин.

Після одночасної відставки одразу трьох суддів 27 січня 2025 року КСУ втратив кворум, що унеможливило проведення засідань Великої Палати та Другого сенату. Роботу продовжував лише Перший сенат.

Кворум у КСУ відновився наприкінці червня 2025 року після призначення президентом судді Олександра Водяннікова за своєю квотою.

У липні оновлений склад суддів провів засідання Великої Палати, яка розглядає подання народних депутатів і президента.

«Наразі з проведенням засідань Великої Палати КС є проблеми, оскільки у деяких справах судді заявили самовідвід, і їх розгляд призупинився. Оскільки у суді налічується лише 12 суддів – критично необхідна кількість для проведення засідання, у разі відводу когось із суддів розгляд справ стає неможливим», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 вересня президент Володимир Зеленський призначив за своєю квотою ще одного суддю Конституційного суду – Юрія Барабаша. Після призначення Барабаша на посаду кількість суддів у КСУ становитиме 13 суддів із 18 необхідних.

Наразі досі незаповненими залишаються одна вакансія судді КСУ за квотою президента, а також по дві – за квотою Верховної Ради України та за квотою з’їзду суддів України.