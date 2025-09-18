Юрій Барабаш є проректором з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку НЮУ імені Ярослава Мудрого

Президент Володимир Зеленський призначив за своєю квотою ще одного суддю Конституційного суду – Юрія Барабаша. Указ №687/2025 про призначення Барабаша з’явився на сайті Офісу президента в середу, 17 вересня.

45-річний Юрій Барабаш є уродженцем Конотопа Сумської області. Зі сайту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відомо, що доктор юридичних наук Барабаш обіймає посаду проректора з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку університету, а також є членом-кореспондентом Національної академії правових наук у відділенні державно-правових наук та міжнародного права.

Окрім цього, Юрій Барабаш очолює Науково-консультативну раду Конституційного Суду України. Є автором понад 90 наукових праць.

У березні 2024 року Барабаш проходив співбесіду на посаду судді Конституційного Суду. Члени Дорадчої групи експертів запитували, чому він не відобразив у декларації два автомобілі – Porsche Cayenne, який належить братові його дружини, та Toyota Camry батька дружини.

У травні 2022 року брат і батько надали дружині Юрія Барабаша довіреності на ці авто, однак вона право на користування транспортними засобами у декларації не відобразила. За словами Барабаша, дружина автомобілями не користувалась, а тому вважав, що відображати у деклараціях ці авто не треба. Член дорадчої групи Ярослав Романюк звернув увагу на те, що недекларування цих авто є порушенням. Експерти також звернули увагу на кілька помилок у декларації, але вони мали суто технічний характер.

Після співбесіди з членами ДГЕ Юрій Барабаш та ще семеро кандидатів пройшли в наступний етап конкурсу на посаду судді Конституційного суду.

Уже 27 червня 2025 року президент Володимир Зеленський призначив суддею Конституційного суду екскоординатора проєктів ОБСЄ в Україні Олександра Водяннікова.

Станом на зараз незаповненими залишаються одна вакансія судді КСУ за квотою президента, а також по дві – за квотою Верховної Ради України та за квотою з’їзду суддів України.