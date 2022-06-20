Верховна рада ратифікувала Угоду про скасування ввізних мит і тарифних квот у двосторонній торгівлі між Україною та Великою Британією, яка діятиме щонайменше протягом наступних 12 місяців. Про це пише «Європейська правда».

Скасування ввізних мит і тарифних квот українським виробникам збільшить експорт української агропродукції, які традиційно поставляються до Великої Британії.

У першу чергу йдеться про борошно, молочну продукцію, м’ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, соки, цукор тощо.

«Також відкриття нових ринків сприятиме розвитку українського виробництва, у тому числі товарів із високою доданою вартістю, що дозволить збільшити надходження валютної виручки, яка буде спрямована на зміцнення вітчизняної економіки», – зазначили в міністерстві.

До слова, 24 травня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення, яке дозволяє тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні поступки щодо певних українських товарів.

Йдеться про мита для промислової продукції; призупинення застосування системи вхідних цін для фруктів і овочів і всіх тарифних квот для сільськогосподарської продукції, а також про припинення антидемпінгових мит на імпорт товарів походженням з України і застосування глобальних захисних заходів щодо українських товарів.