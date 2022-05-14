Під час зустрічі у Львівській ОВА Рада церков Львівщини прийняла звернення до вірян

Рада церков і релігійних організацій Львівщини закликала вірян бути єдиними, забезпечувати надійний тил та не піддаватися впливу фейків і маніпуляцій у ЗМІ. Відповідне звернення прийняли на зустрічі представників Львівської ради церков та релігійних організацій з начальником Львівської ОВА Максимом Козицьким, повідомляє прес-служба ЛОВА.

Зокрема, Рада церков закликала вірян довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати російську пропаганду. Повний текст звернення Львівської ради Церков і релігійних організацій:

«24 лютого росія розпочала повномасштабну війну проти незалежної України. Країна-агресор вбиває мирних жителів, наших беззахисних дітей, нищить інфраструктуру, культурні пам’ятки та релігійні споруди, стирає українські міста з лиця землі.

Однак вже три місяці Україна є незламною в цій боротьбі проти російського окупанта. Незламні наші відважні воїни! Незламні наші міста-герої! Незламний наш народ!

Мужньо тримають стрій мільйони людей, які донедавна були звичайними українцями, а сьогодні стали справжніми воїнами. Бо сьогодні кожен з нас має стати на захист нашої держави.

Кожен на своєму місці повинен виконувати свою роботу відповідально. Пам’ятаймо про те, що є фронт, є прифронтові території і є тил. Наша перемога залежить не лише від наших військових, а й від кожного з нас. Адже війни виграють не війська – війни виграють народи. Не буває сильного фронту без сильного тилу.

Тож будьмо усі сьогодні єдині і відважні. Не ділімо нашу Україну на Схід і Захід, Північ і Південь. Нехай наша єдність і ревна молитва до Спасителя приведуть нас до перемоги.

Пам’ятаймо, що наша допомога у пошуку та реалізації шляхів вирішення наявних проблем, у тому числі і в матеріальному забезпеченні Збройних Сил України, а також турбота про сумлінний розподіл та передачу гуманітарної допомоги тим, які справді її потребують, зараз вкрай важлива.

Бережімо свої серця та розум від брехні, фейків та пропаганди. Подібно до вірусу вони проникають у нашу свідомість та руйнують ідеали добра і людяності.

Використання брехні про нібито зниження обороноздатності нашої держави не зможе підірвати довіру та відданість українського народу до Захисників і Захисниць України, ідеї свободи, якою просякнутий наш український дух.

Щоб захистити себе від інформаційної пропаганди, яка має на меті посіяти панічні настрої серед нас, використовуйте виключно офіційні джерела засобів інформації.

Пам’ятаймо, що зло може бути подолане лишень єдністю наших сердець у єдиному битті взаємної любові, турботи один про одного та молитвою».