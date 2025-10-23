Документи, які посвідчують особу громадянина України, заповнюватимуть лише державною мовою

Верховна Рада на засіданні 23 жовтня ухвалила постанову № 13369, яка передбачає, що записи до паспорта громадянина України відтепер вноситимуть виключно державною мовою. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба уповноваженої із захисту державної мови.

За це рішення проголосували 265 народних депутатів.

У пояснювальній записці зазначається, що метою проєкту постанови є приведення законодавства у відповідність до чинних законодавчих актів, зокрема Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Так, ч. 1 ст. 8 ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як державної» визначає, що документи, які посвідчують особу громадянина України, складаються державною мовою.

Зауважимо, попри ухвалення нової постанови, паспорти старого зразка (так звані паспорти-книжечки) зі записами російською мовою залишаються дійсними.

Нагадаємо, в українських паспортах старого зразка дані про громадянина, його реєстрацію та місце видачі паспорта вносили українською мовою та дублювали російською. Починаючи з 2023 року тодішній уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав парламент прибрати російську мову з паспортів українців.