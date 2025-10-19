Часто для отримання допомоги в Німеччині біженцями реєструвалися люди з подвійним громадянством

У Німеччині розслідують сотні випадків, коли угорці, які також мають українські паспорти, реєструвалися як біженці, щоб отримати допомогу. Водночас вони як громадяни країни Євросоюзу не могли претендувати на отримання притулку, повідомив 19 жовтня німецький телеканал Welt.

За даними медіа, взимку 2022-2023 року у міграційних службах федеральної землі Баден-Вюртемберг помітили серед біженців з України людей, які не спілкувалися українською мовою. Зазначалося, що ці люди використовували переважно угорську або потребували угорського перекладача. Схожі випадки зафіксували і в інших регіонах Німеччини.

Welt повідомив, що з травня 2023 року до жовтня 2025 року міграційні служби німецьких земель повідомили про 9640 підозрілих випадків серед українських біженців – понад 1100 із них сталися у 2025 році. Хоч часто підозри не підтверджувалися, правоохоронці підтвердили, що 568 людей, які зверталися за притулком, мали угорське громадянство, деякі з них – подвійне.

Зазначається, що як громадяни країни ЄС, угорці не мають права на тимчасовий захист у Німеччині та соціальну допомогу для українців.

Науковий співробітник Інституту регіональних досліджень та доцент кафедри географії людини в Будапештському університеті Етвеша Лоранда Петер Балог пояснив, що у 2010 році Угорщина видавала паспорти угорцям та ромам у Закарпатській області. Деякі з них розглядали отримання угорського паспорта як можливість кращого працевлаштування та освіти, проте частина із них, зокрема роми, не змогли інтегруватися в угорське суспільство після початку повномасштабного вторгнення – часто вони стикалися з дискримінацією.

Через це деякі роми мігрували до Західної Європи у сподіванні, що їх там приймуть більш доброзичливо. Втім, оскільки вони є громадянами країни ЄС, вони не мають права на соціальну допомогу там. Водночас Балог зазначив, що роми, які мають лише українські паспорти та просили притулку в європейських країнах, не зіткнулися з такою проблемою.