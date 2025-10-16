Уродженець Харківської області продавав адреси своїх сусідів для підробних прописок біженців

Колишній український депутат із Харківщини, а нині підприємець Іван Коробов налагодив шахрайську схему з продажу адрес для прописки сотням українським біженцям у Швеції. Про оборудку чоловіка стало відомо після того, як місцевим мешканцям поблизу Стокгольма масово почали приходити листи на імена чужих людей, повідомили у четвер, 16 жовтня, Bihus.Info.

Вперше про шахрайську діяльність українця повідомили журналісти шведського видання Hem&Hyra. Bihus.Info ідентифікували зловмисника та з’ясували, що шахраєм виявився 47-річний колишній депутат від «Партії регіонів» і «Розумна сила» із Харківщини та підприємець Іван Коробов, який живе за кордоном.

На своїй сторінці чоловік називає себе «імміграційним адвокатом у Швеції» та має там будинок. Водночас він має бізнес в Україні, а також низку судових позовів щодо боргів на понад 2 млн грн.

«У Швеції діє цілий тіньовий ринок – торгівлі поштовими адресами. Без квартири, без оренди, без ключів – лише рядок на папері і місце у поштовій скриньці. Покупці найчастіше біженці або мігранти з інших країн, яким потрібно десь прописатись або отримати допомогу, знайти роботи чи просто не випасти із загальної державної системи», – повідомили Bihus.Info.

За даними Hem&Hyra, чоловік без відома місцевих мешканців кооперативу здавав в оренду їхні поштові адреси біженцям з України. Крім того, фігурант мав забирати листи людей, які приходили за фіктивними адресами їхнього проживання.

Ціна послуги – 300-500 шведських крон на місяць та 1500 крон початкового внеску. Масштаб шахрайської схеми – близько 2 млн шведських крон на рік (близько 10 млн грн).

Коли з Коробовим зв’язалися шведські журналісти, він намагався переконати їх, що продавав адреси проти власної волі на замовлення чоловіка Богдана, який нібито врятував йому життя, коли вони разом начебто воювали. Крім того, він заявив журналістам, що його начальник нібито загинув у боях під Покровськом.

«Виявилося, що на фото – геть інша людина. По-перше – не Богдан, по-друге – продавець з автосалону у Харкові. Хоч він і правда помер, але не на фронті, а від проблем із серцем. В автосалоні, де працював цей “Богдан” взагалі не чули, що їхній колега колись літав до Швеції», – повідомили Bihus.Info.

Журналісти також з’ясували, що Коробом має будинок у районі, де виявили сотні листів для українських біженців. На подвір’ї будинку виявили його авто Tesla на українських номерах.