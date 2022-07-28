Ризик ядерного конфлікту Заходу з Китаєм або Росією значно зріс через «розрив комунікації» між країнами. Про це попередив радник уряду Великої Британії з питань національної безпеки Стівен Лавгроу.

За його словами, «ерозія тіньових каналів комунікації» призвела до збільшення ймовірності випадкового переростання напруженості у ядерну війну. Лавгроув сказав, що, на його думку, погіршення комунікації з Китаєм і Росією створило вищий ризик «швидкої ескалації до стратегічного конфлікту».

«Під час холодної війни ми виграли від низки переговорів і діалогів, які покращили наше розуміння радянської доктрини та можливостей, і навпаки. Це дало нам обом вищий рівень впевненості, що ми не прорахуємося щодо ядерної війни. Два монолітні блоки часів холодної війни – СРСР і НАТО – хоча й не без тривожних ударів – змогли досягти спільного розуміння доктрини, яке сьогодні відсутнє. Доктрина непрозора в Москві та Пекіні, не кажучи вже про Пхеньян чи Тегеран», – зазначив він.

«Сьогодні ми не маємо однакових основ з іншими, хто може загрожувати нам у майбутньому, зокрема з Китаєм. Тут Велика Британія рішуче підтримує запропоновані президентом Байденом переговори з Китаєм як важливий крок», – додав радник з питань нацбезпеки.

Він також високо оцінив рішення Білого дому відновити співпрацю з Китаєм, але також підкреслив ризики технологічного прогресу.

«У нас є чіткі занепокоєння щодо програми ядерної модернізації Китаю, яка збільшить як кількість, так і типи систем ядерної зброї в його арсеналі», — сказав він.

Незважаючи на підвищені ризики, Лавгроув сказав, що значна частина існуючої архітектури безпеки залишається «життєво важливою», як-от конвенція про хімічну зброю та конвенція про біологічну та токсинну зброю, а також договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Однак він додав, що реальність така, що «сучасні структури самі по собі не забезпечать потрібну систему контролю над озброєннями».