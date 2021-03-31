Останні півроку Олександр Кулепін був радником мера Львова Андрія Садового

Кабінет Міністрів на засіданні у середу, 31 березня, ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема, урядовці погодили призначення Олександра Кулепіна заступником голови Львівської ОДА.

Відповідно до декларації, 32-річний Олександр Кулепін зареєстрований у Києві, але проживає у Львові. Володіє акціями компанії Comuto (місце реєстрації Париж, Франція) – засновника відомого сервісу BlaBlaCar. Працював керівником відділу маркетингу у BlaBlaCar. За 2020 рік задекларував близько мільйона гривень доходів, зокрема, понад 830 тис. грн – у компанії ТОВ «Комюто Україна» та 75,5 тис. грн – у Львівській міськраді.

Останнє місце праці – радник міського голови апарату виконавчого комітету Львівської міськради. На цій посаді працював з жовтня 2020 року.

Відповідно до процедури, після погодження уряду заступників призначає голова ОДА.