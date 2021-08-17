Скандальні декорації мали бути використані для зйомок до Дня Незалежності

Український інститут національної пам’яті (УІНП) повідомив, що у Києві з Алеї Небесної Сотні приберуть декорації з радянським інтер'єром, які готували до Дня Незалежності. Так вирішили зробити «з огляду на чутливість місця». Перед цим активісти «Національного корпусу» ці декорації розтрощили.

Як повідомив УІНП у вівторок, 17 серпня, ці декорації були частиною історичної художньо-театральної постановки. За задумом режисера, проект має показати всі епохи, через які пройшла Україна на шляху до незалежності. Тимчасові декорації потрібні для фільмування проекту. Однак, після скандалу, зйомки організують в іншому місці.

У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні, що неподалік Майдану Незалежності, зранку 17 серпня встановлювали декорації з радянським інтер'єром. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що хоча встановлення інсталяцій погоджували з Музеєм Революції гідності, місто жодних дозволів не видавало.

Генеральна директорка Директорату з питань інформаційної політики Офісу президента Ірина Побєдоносцева розповіла «Громадському», що встановлення інсталяції – ініціатива організаторів та режисерів церемонії святкування. Водночас Кличко каже, що організацією відзначення Дня Незалежності, зокрема, концепцією та декораціями для святкових заходів, опікується Офіс президента.

У Музеї Революції Гідності заявили, що їх усно повідомили про необхідність облаштувати простір на Алеї Небесної Сотні для відзначення 30-річчя незалежності, проте офіційного листа з детальним описом облаштування там не отримували. Також у музеї зазначили, що недопустимо вносити будь-які зміни в народний меморіал або ображати пам'ять героїв Небесної сотні, а конструкції не повинні пошкоджувати бруківку.

Невдовзі після встановлення декорацій з радянським інтер’єром на Алею Небесної Сотні прийшли активісти «Національного корпусу» і розтрощили їх. На місці події виникла сутичка між активістами і поліцейськими. За фактом побиття поліцейськими одного з активістів Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження.