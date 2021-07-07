РАГУlive. Випуск за 7 липня
Соціально-саркастичний проект ZAXID.NET
Суспільство — 0
Автохами від А до Я – це наша тема. Вашій увазі свіжий випуск РАГУлів, який зібрав як завжди лише найяскравіших унікалів міста.
Це наш Instagram,
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Надсилайте свої фото і відео у групу РАГУLIVE на Facebook або Instagram.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET