У Китаї почали продавати Range Rover Evoque L

Новий Range Rover Evoque L приєднається до ряду «‎довгобазних» автомобілів, доступних ексклюзивно у Китаї. Любов до машин з подовженою базою – особливість місцевого ринку.

Маючи довжину 4531 мм, новий Evoque L значно довший за стандартний аналог довжиною 4371 мм. Зі 160 додаткових міліметрів, 125 припадає на колісну базу і, відповідно, простір для ніг пасажирів задніх крісел. Крім того, Land Rover заявляє, що збільшення розміру дозволяє пасажирам почуватись ще більш розслаблено, використовуючи електронні регульовані сидіння, які відкидаються на сім градусів назад.

Також Range Rover Evoque L отримав систему InControl OS 2.0. Вона має гуманізований інтерфейс, подвійні 10,2-дюймові сенсорні екрани та цифрову панель приладів на 12,3-дюймовому повноколірному дисплеї.

Всі Evoque L постачаються зі спортивними комплектами R-Dynamic та 20-дюймовими колесами. L-версії вже надійшли у продаж, ціни стартують з 430 тис. юанів або близько 1,8 млн гривень за поточними курсами обміну. Наразі немає інформації про те, чи буде Evoque L доступний за межами Китаю.