Республіканець Кевін Маккарті ймовірно стане новим спікером Палати представників США

Президент США Джо Байден привітав у середу республіканців зі здобуттям більшості голосів у Палаті представників Конгресу США (нижній палаті парламенту) після проміжних виборів, які відбулися 8 листопада, заявивши, що працюватиме з ними заради американців.

Байден привітав лідера республіканців у Палаті представників Кевіна Маккарті та зазначив, що готовий працювати з ними для досягнення результатів. У вітальній заяві він сказав, що на цих виборах американці чітко висловилися про те, що їх турбує: необхідність знизити витрати, захистити право вибору і «зберегти нашу демократію».

«Американський народ хоче, щоб ми працювали для нього... Щоб ми зосередилися на питаннях, які мають для нього значення, і щоб зробити його життя кращим. І я працюватиму з будь-ким – республіканцем чи демократом, – хто готовий працювати зі мною, щоб досягти результатів», – йдеться в заяві Байдена.

Як пише CNN, республіканці отримали в Палаті представників 218 місць, подолавши бар’єр, необхідний для отримання контролю над нижньою палатою парламенту.

Нагадаємо, минулого тижня в США відбулися проміжні вибори до Конгресу, під час яких переобирався повний склад Палати представників та приблизно третина Сенату. За підсумками голосування, демократи, представником яких є Байден, отримали незначну перевагу в Сенаті.

Ймовірно, саме Кевін Маккарті стане новим спікером Палати представників. Він раніше висловив підтримку Україні, але наголошував на тому, що подальша можливість надання Штатами військової допомоги Києву має супроводжуватися звітністю щодо її використання.