Ретро автомобілі влаштували перегони на львівському фестивалі «Leopolis Grand Prix»

Перегони ретро-автомобілів центральними вулицями Львова стали кульмінацією Міжнародного фестивалю ретро-автомобілів «Leopolis Grand Prix».

Перегони відбуваються на історичній трасі. У 1929 році започаткували Гран-прі Монако, а роком пізніше ‒ гонку у Львові теж із статусом Гран-Прі. На той час це були перші дві міські траси у світі. У нас змагалися на так званому «Львівському трикутнику» ‒ це нинішні вулиці Вітовського-Стрийська-Героїв Майдану.

Цьогоріч у перегонах брали участь автівки, яким більше 50-ти років, із більше 10 країн. Заїзди поділили по класах машин: довоєнна категорія, українські машини, мерседеси, і американські виробники. Переможцями ставали не найпрудкіші, а ті, що дотримувався визначеної швидкості, бо раритетами не ризикують.

«Чим наш фестиваль крутий, тим, що поєднує у собі декілька гілок. Одна з них ‒ це перегони, друга ‒ це виставка, третя ‒ це конкурс елеганції, четверта ‒ це є хороше місто Львів і п'ята ‒ ми проводимо дуже гарні командорські бали. Я був в дуже багатьох європейських фестивалях, там є все, але по одному», ‒ розповів організатор фестивалю «Leopolis Grand Prix» Володимир Кулинич.