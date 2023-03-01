14-річного хлопця та його матір викликали Рівненське районне управління поліції

Рівненська поліція заявила про викриття 14-річного адміністратора Telegram-каналу молодіжного руху «Редан». Правоохоронці зазначають, що хлопець публікував заклики до бійок та призначав час та місце збору для учасників цього руху. У поліції юнак категорично заперечив причетність до «Редану» і пояснив, що його назву використовував лише для розкрутки свого каналу.

Про викриття підлітка стало відомо в середу, 1 березня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини. Правоохоронці зазначають, що у своєму Telegram-каналі 14-річний хлопець публікував інформацію про час та місце збору учасників так званого молодіжного руху «Редан», а також закликав неповнолітніх до бійок.

«Учора, 28 лютого, під час профілактичного відпрацювання поліцейські виявили 14-річного підлітка в одному із обумовлених місць зустрічі. Його та матір запросили до Рівненського районного управління поліції. Неповнолітній свою причетність до субкультури заперечує, а назву нового молодіжного руху використав для розкрутки каналу, аби в подальшому отримувати прибуток від реклами», – йдеться у повідомленні.

З дев’ятикласником та його батьками поліцейські провели профілактичну бесіду, ніяких адмінпротоколів не складали. Telegram-канал хлопця заблокували.

Раніше поліція заблокувала в соцмережах 18 каналів та груп, які були створені для розкручування молодіжного руху «ПВК Редан» в Україні. Напередодні, 28 лютого, поліція затримала​ двох адміністраторів подібних Telegram-каналів у Дніпрі та Черкасах.

Додамо, що молодіжний рух «Редан» прийшов до України з Росії. У багатьох міста, зокрема, Києві, Харкові, Житомирі, Львові та Івано-Франківську, підлітки та молоді люди, які відносять себе до цього руху, збирались, як заявили правоохоронці, для масових бійок. У більшості випадків насильству вдалось запобігти. У поліції назвали це російською спробою «використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні» та зараз встановлюють джерела фінансування та організаторів масових зборів.