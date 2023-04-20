Стела була встановлена у Рівному в 70-80 роках ХХ століття

Рівненську міськраду розкритикували за демонтаж радянської стели з мозаїкою, на якій були зображені дві жінки в національному одязі. У міськраді стверджують, що це були зображені українка та росіянка, але автор спільноти Ukrainian Modernism Дмитро Соловйов запевняє, що насправді це були дві українки.

Як повідомили у міськраді, стелу дружби народів демонтували 9 квітня на виконання закону про декомунізацію. «На стелі були зображені українка та росіянка у стилізованих костюмах. Позаду був герб української радянської соціалістичної республіки. Подібні стели використовували в якості агітації та пропаганди того часу. Тому зараз у місті їй точно не місце», – вважають у міськраді.

На думку мерії, стела не несе жодної художньої чи культурної цінності, оскільки це «штамповка радянського періоду, виготовлена конвеєрним способом».

Такий вигляд мала стела до того, як її перефарбували: позаду була зображена символіка СРСР

Водночас автор спільноти Ukrainian Modernism Дмитро Соловйов розкритикував дії мерії та зазначив, що на стелі насправді були зображені дві українки у національному вбранні Галичини та Наддніпрянщини.

«Щоб якось виправдати акт вандалізму, влада розповіла байку про те, що стела була встановлена на честь дружби з Білоруссю, і взагалі то маркер радянської епохи. Якщо комусь дві українки в національному вбранні здалися маркером радянської епохи, то в мене до цих людей багато питань», – написав Дмитро Соловйов.

У міськраді повідомляють, що наразі демонтована стела перебуває на зберіганні в одному з комунальних підприємств міста. Як один з варіантів, вона може стати частиною музею тоталітарного режиму, який планують облаштувати на Пагорбі слави.