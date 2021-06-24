Стоматологиня з Рівного Інна Кравчук, проти якої відкрили 5 кримінальних проваджень за побиття пацієнтів під час лікування, продовжує працювати та приймати пацієнтів. Черга до неї розписана на два тижні наперед, повідомила «Четверта влада». Журналістка цього видання спробувала записатися до Інни Кравчук на прийом.

«Якщо ви прийшли і одразу після огляду ми починаємо лікування, то консультація безкоштовна. Якщо треба подивитися і розповісти, що вам необхідно [лікувати], можливо, зробити якусь гігієну, то це буде коштувати 400 гривень», – розповіла лікарка.

Утім, у Рівненській обласній прокуратурі запевнили, що стоматологиня працює законно.

«Вона має на це право. Суд в межах вказаної кваліфікації не міг заборонити їй працювати», – розповіла речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська.

Адвокат Олександр Бражніков додав, що законодавство не передбачено обмеження професійної діяльності, якщо людина не виконує адміністративно-розпорядчих функцій і не є службовою особою.

Крім того, правоохоронці перевірили ліцензію на роботу стоматологині і не виявили ніяких порушень. Таким чином вони спростували інформацію журналістів про те, що Кравчук працювала без дозволу.

Нагадаємо, в лютому 2021 року журналістка Вікторія Мамотюк оприлюднила відео із камер спостереження у клініці, де раніше працювала Інна Кравчук. На відео видно, як стоматологиня під час прийому шарпає та б’є дітей-пацієнтів.

Кілька батьків потерпілих дітей звернулися до поліції із заявами. 10-го березня справу передали до суду.

Якщо провину Інни Кравчук доведуть, їй загрожує штраф до 850 грн або ж громадські роботи до 200 годин. Крім того, статті 125 та 126 Кримінального кодексу передбачають і можливі виправні роботи до року.