Мешканець Рівного отримав рік іспитового терміну за зберігання дитячої порнографії. Файли із забороненим змістом виявили на його комп'ютері правоохоронці у вересні цього року. За статтею про зберігання дитячого порно чоловікові загрожувало навіть до шести років тюрми, але він уклав угоду про винуватість, відтак його звільнили від основного покарання і дали лише рік умовно.

Як йдеться у вироку Рівненського міського суду, файли з дитячою порнографією чоловік завантажив у період з січня по вересень цього року – точна дата не встановлена. Поширювати ці фото чи продавати їх чоловік не планував. Зображення виявили правоохоронці під час обшуку 20 вересня.

Відомо, що 28 жовтня обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Сторони також узгодили покарання.

Суддя Святослав Рогозін цю угоду затвердив. Відтак чоловіка визнали винним у порушенні ч.1 ст. 301-1 ККУ (отримання доступу до дитячої порнографії) і призначили йому узгоджене сторонами покарання – рік іспитового терміну. За проведені експертизи чоловік повинен заплатити понад 16 тис. грн.

Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.