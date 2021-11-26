Волинський апеляційний суд вдесятеро знизив суму штрафу для розповсюджувача порнокартинок. Відомо, що дві картинки порнографічного характеру чоловік опублікував у травні 2020 року. Тоді стаття про поширення порно передбачала максимум до 1,7 тис. грн штрафу. Втім, чоловіку призначили покарання за новою редакцією статті, яка передбачає як мінімум 17 тис. грн штрафу. Апеляційний суд визнав, що покарання було призначено неправильно, тож суму штрафу знизили.

Як йдеться в ухвалі Волинського апеляційного суду від 11 листопада, жителя Луцька судили за поширення порнокартинок. У травні 2020 року він завантажив дві порнокартинки з інтернет-форуму, а після цього «розповсюдив для вільного перегляду необмеженого кола користувачів». ZAXID.NET повідомляв, що Луцький міськрайонний суд призначив чоловікові 17 тис. грн штрафу.

Апеляцію щодо цього рішення подав заступник керівника обласної прокуратури Олег Губчак. У ній зазначено, що обвинуваченому призначили покарання за новою редакцією ч.1 ст. 301 ККУ, яка набрала чинності лише у липні 2020 року, тоді як картинки чоловік поширив у травні 2020 року. У цій редакції покарання за розповсюдження порнографічних матеріалів передбачає від 17 тис. до 68 тис. грн.

Прокурор запропонував встановити покарання за старою редакцією, яка передбачала штраф від 850 до 1,7 тис. грн. Суддя Віталій Денісов задовольнив апеляційну скаргу та знизив суму штрафу для підсудного. Відтак замість 17 тис. грн він повинен заплатити лише 1,7 тис. грн.