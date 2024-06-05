Житель Рівного викликав поліцію через кришку від консервної банки

У вівторок, 4 червня, правоохоронцям надійшов виклик про знайдену бомбу на території дитсадка у Рівному. Як пізніше з’ясувалося, заявник так вирішив пожартувати. У патрульній поліції повідомили, що тепер порушнику загрожує від 850 до 3400 грн штрафу.

За інформацією поліцейських, близько 19:00 на спецлінію звернувся 59-річний чоловік, який стверджував, що біля дитячого садка на вулиці Княгині Ольги лежить предмет, схожий на бомбу, а поруч граються діти.

«Коли інспектори приїхали на місце події, то заявник продемонстрував їм кришку від консервної банки й сказав, що це і є бомба, яка може в будь-який момент вибухнути», – зазначають патрульні.

Як уточнили ZAXID.NET у пресслужбі поліції, у чоловіка не було ознак алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Ймовірно, він викликав інспекторів, аби пожартувати.

На порушника винесли постанову за ст. 183 (Здійснення завідомо неправдивого виклику) КУпАП, за що передбачений штраф у розмірі від 850 до 3400 грн.