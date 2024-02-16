Поліцейські затримали 35-річного рівнянина, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої. Суд відправив чоловіка на 60 діб у СІЗО. За скоєне йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Як повідомила 16 лютого прес-служба поліції Рівненської області, житель Рівного познайомився з 15-річною студенткою на одному із сайтів. Деякий час спілкувалися онлайн, а 14 лютого домовились про зустріч.



«Чоловік, який достеменно знав про юний вік дівчини, спочатку покатав її на авто по місту, а потім поїхав у безлюдне місце. Там, попри опір жертви, зґвалтував її та відвіз додому. Неповнолітня розповіла все матері, яка одразу повідомила до поліції. Потерпіла через шоковий стан не могла дослівно описати ані транспортний засіб, ані кривдника», – йдеться у повідомленні.



Упродовж ночі оперативники розшукували зловмисника. Його затримали за місцем проживання в Рівному. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 152 КК України (зґвалтування неповнолітньої особи). Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.