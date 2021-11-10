Різдвяний ярмарок у Гамбурзі відкриють 22 листопада

Різдвяний ярмарок у німецькому Гамбурзі розділять на дві зони – для вакцинованих і не вакцинованих від Covid-19.

У понеділок, 8 листопада, на площі Rathausplatz у центрі Гамбурга почали встановлювати різдвяний ярмарок. Відкриття ярмарку заплановане на 22 листопада, а працюватиме він до 23 грудня, інформує сайт газети Süddeutsche Zeitung.

Цього року ярмарок розділять парканом на дві зони. У першій зоні працюватиме фуд-корт, туди пускатимуть лише вакцинованих і тих, хто одужав. У другій зоні продаватимуть непродовольчі товари і там не діятимуть обмеження для невакцинованих гостей. Однак і туди пускатимуть лише за умови носіння захисної маски та дотримання дистанції.

Торік через пандемію різдвяні ярмарки у Німеччині та у більшості країн Європи були скасовані. Тепер мерії німецьких міст дозволяють проводити ярмарки, але за певних умов. Аналогічні обмеження запровадять також в інших містах Німеччини, де цього року відбудуться різдвяні ярмарки. Наприклад, у Потсдамі на ярмарок пускатимуть лише тих, хто щеплений, зробив тест або повністю одужав. Разом з тим, на ярмарку у Ростоку не діятимуть жодні обмеження.