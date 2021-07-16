Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував запровадження «більш жорстких карантинних заходів» в Україні. Про це він сказав на брифінгу за результатами засідання РНБО 16 липня.

За його словами, нині у деяких країнах, особливо у тих, де відбулося Євро-2020, є спалах коронавірусу і тому РНБО занепокоєна.

«Я б хотів звернутися до всіх, у нас на превеликий жаль проходять великі масові заходи, такі як фестиваль Atlas Weekend. У нас сьогодні дуже багато людей відпочиває на морі. Ті люди, які сьогодні перебувають у скупчені, перші у зоні ризику. Тому найближчим часом Кабмін за дорученням РНБО запровадить більш жорсткі заходи», – сказав Данілов.

Які саме це обмеження будуть, згодом має повідомити очільник МОЗ Віктор Ляшко. Наразі секретар РНБО уточнив, що частина з них точно стосуватимуться в’їзду з країн, де нині вирує штам «Дельта» – ймовірно, йдеться про Росію, Індію, Велику Британію та Португалію.

Центр громадського здоров'я прогнозує, що нова хвиля епідемії Covid-19 може статися вже восени. Дослідники Національної академії наук попередили, що штам «Дельта» може призвести до сплеску захворюваності уже влітку.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адганом Гебреєсус заявив, що штам поширився вже у щонайменше 111 країні світу і оголосив про початок третьої хвилі пандемії.