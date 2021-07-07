130 українців потрапили під санкції Міністерства фінансів США, а ще 4 — під санкції Держдепу

Рада національної безпеки та оборони України ввела обмеження щодо 100 українців, які перебувають під санкціями міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє «24 канал».

Він пояснив, що під санкціями США загалом перебувають 134 громадянина України. З них 130 — під обмежувальними заходами міністерства фінансів США, а ще 4 — під санкціями державного департаменту США.

«Сьогодні встановлено, що зі 130 осіб, які потрапили під санкції Мінфіну США, 127 — живі та здорові, три людини, на жаль, померли. Що стосується цих 127: проти 100 РНБО уже ввела санкції», — наголосив Данілов.

Він уточнив, що ці санкції РНБО ввела під час свого засідання 18 червня. Водночас Данілов не повідомив, чи вводитимуть обмеження щодо решти 27 українців із санкційного списку США.

Щодо решти, за словами секретаря РНБО, Україна зараз отримує інформацію від партнерів, але також спирається на інформацію своїх спецслужб.

Нагадаємо, у травні Україна офіційно звернулась до влади США з проханням надати повну інформацію щодо українських громадян, що перебувають під американськими санкціями.