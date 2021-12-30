Рада нацбезпеки та оборони України ввела санкції проти компаній, причетних до будівництва Керченського мосту, а також проти суддів із окупованого Криму. Про це повідомила прес-служба РНБО 30 грудня.

Санкції запровадили проти 6 фізичних та 24 юридичних осіб, які причетні до незаконного спорудження і експлуатації залізничної частини транспортного переходу через Керченську протоку. Данілов на брифінгу зазначив, що йдеться про російські та іноземні компанії. Інших деталей щодо цих підприємст він не навів.

Крім того, до списку потрапили 18 фізичних осіб, причетних до винесення неправосудних судових рішень про відчуження майна Кримської єпархії Православної церкви України в окупованомуКриму.

Що відомо про Керченський міст

Міст через Керченську протоку складається з двох розташованих поруч один з одним мостів — залізничного і автомобільного, які з’єднують Керченський і Таманський. Його довжина становить 19 кілометрів. Міст відкривав сам президент Росії Володимир Путін.

Автомобільну частину Керченського мосту відкрили 15 травня 2018 року. Цього ж дня, безпосередньо на майданчику моста, відбувся святковий концерт, де взяла участь низка російських виконавців.

Будівництво залізничної частини мосту через Керченську протоку в окупований Крим завершили 23 грудня 2019 року, тоді ж запустили перший потяг із Санкт-Петербурга до Севастополя.

Керченський міст він обійшовся Росії в 227,9 млрд рублів (приблизно 4 млрд доларів). Для прикладу будівництво найбільшого у світі хмарочосу Бурдж Халіфа коштувало 1,5 млрд доларів.

Будівництво мосту відбувалось самостійно Росією після окупації Криму і не отримало жодного міжнародного визнання. Європейський Союз тоді заявив, що цим Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України.