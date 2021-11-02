Сьогодні всі тролейбусні маршрути працюватимуть до 21:00

У ЛКП «Львівелектротранс» попередили про тимчасову зміну графіків роботи тролейбусних маршрутів. У вівторок, 2 листопада, усі тролейбусні маршрути працюватимуть до 21:00. Тимчасові незручності спричинені будівництвом контактної мережі на перехресті вулиць Кульпарківська – Володимира Великого.

«У зв’язку з необхідністю завершення будівництва контактної мережі на перехресті вул. Кульпарківська – Володимира Великого, що вимагає вимкнення струму, усі тролейбусні маршрути завершуватимуть свою роботу починаючи з 21:00», – повідомили у «Львівелектротрансі».

Окрім того, від середи, 3 листопада, частково змінить свій маршрут тролейбус №22. Він курсуватиме через вулиці Рубчака та Володимира Великого, а саме за маршрутом: «Автовокзал – вул. Рубчака – вул. Володимира Великого – вул. Кульпарківська – вул. Антоновича – Університет – Університет – вул. Городоцька –вул. Кульпарківська – вул. Володимира Великого – вул. Рубчака – Автовокзал».

А тролейбус №23 відновить свою роботу за звичним маршрутом «Хуторівка – Ряшівська».

Нагадаємо, що з понеділка, 1 листопада, в зв'язку із відкриттям ще однієї ділянки відремонтованої вул. Бандери, по вул. Антоновича відновив рух тролейбусний маршрут №29. Окрім того, маршрут №29 курсуватиме за звичним маршрутом у напрямку центру міста: «Аеропорт – вул. Любінська – вул. Окружна – вул. Антоновича – Університет – вул. Городоцька – вул. Кульпарківська – вул. Окружна – вул. Любінська – Аеропорт». А тролейбусний маршрут №27 «Скнилів – Університет» із 1 листопада повноцінно відновив свою роботу.