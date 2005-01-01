Родичі очільників «Укроборонпрому» збагатилися внаслідок оборудки із деталями для Ан-32, –ЗМІ

Зокрема, 140 тис. доларів через посередників отримала донька одного з керманичів «Укрспецекспорту»

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує маніпуляції з контрактами державного концерну «Укроборонпром». Про це пише журналіст Аскольд Крушельницький в статті для Foreign Policy, передає «Голос Америки».

У звіті НАБУ за 2017 рік вказано, що в «Укроборонпромі» здійснювались маніпуляції з контрактом на $39 млн на постачання запчастин для «Антонова»AN-32 Міноборони Іраку.

«В документі йдеться про розслідування НАБУ діяльності двох високопосадовців «Укрспецекспорту», підрозділу концерну, що займається експортом зброї, а також громадянина Індії, який проживає в Києві і, згідно із повідомленнями, переказав близько $6 млн на банківський рахунок компанії Paramount General Trading з ОАЕ», – йдеться в статті.

Компанія з ОАЕ мала надати запчастини, але, відповідно до даних слідства, нічого не постачала, і запчастини були надані з наявних запасів «Укроборонпрому».

«Банківські рахунки було використано посадовцями «Укрспецекспорту» для проведення корупційних дій, пов’язаних з коштами кримінального походження», – пише видання з посиланням на НАБУ.

«Звіт НАБУ свідчить, що певні гроші з рахунку Paramount General Trading переводились до інших компаній та на низку банківських рахунків. 140 тис. доларів виплати було переведено на рахунок у банк Wells Fargo, який належав компанії Aragon International Petroleum, кінцевим власником якого виступила донька одного з керівників «Укрспецекспорту», – йдеться в документах, на які посилається журналіст.

В звіті також вказується, що ця донька мала інший рахунок в банку ABN AMRO в Нідерландах, на який було переведено 140 тис. доларів. НАБУ підозрює, що гроші переводились й на рахунки іншої дочки керівника, яка є громадянкою США.

Водночас речниця «Укроборонпрому» у коментарі для ЗМІ підкреслила, що багато зі звинувачень в корупції є частиною пропаганди в рамках гібридної війни РФ проти України.

«Укрспецекспорт» — це українська державна компанія, яка має монопольне право здійснювати експорт та імпорт продукції, послуг військового і подвійного призначення. У 2010 включена до складу державного концерну «Укроборонпром».