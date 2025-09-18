Умєров вказав у деклараціях лише одну орендовану в США квартиру

Сім’я секретаря Ради національної безпеки і оборони України, колишнього міністра оборони України Рустема Умєрова має вісім елітних об’єктів нерухомості у США. Ідеться про три квартири у Флориді, одну – у Нью-Йорку та чотири вілли поблизу Маямі, інформує Центр протидії корупції (ЦПК) 18 вересня.

Згідно з декларацією Рустема Умєрова за 2024 рік, його 34-річна дружина Лєйля Умєрова та троє дітей мешкають у США.

Так, з 1 жовтня 2019 року дружина посадовця орендує квартиру площею 137,4 м2. Цією нерухомістю, за даними декларації, користуються також сам Умєров і троє його дітей. За даними сайту Usphonebook.com, який агрегує дані про реєстрацію людей у США, Лєйля Умєрова з вересня 2018 року по серпень 2025 року жила в ЖК Chalfonte, що розташований в Ocean Blvd Boca Raton, FL.

Орендована квартира Лєйлі Умєрової в Ocean Blvd, Boca Raton, FL (Фото ЦПК)

Бока-Ратон – елітне курортне містечко на узбережжі Флориди, розташоване за 70 км від Маямі.

Chalfonte – престижний житловий комплекс на березі океану, що пропонує басейн, фітнес-зал, тенісні корти, бізнес-центр, охорону та паркінг. За інформацією американського сайту нерухомості zillow.com, вартість апартаментів, подібних до тих, що винаймають Умєрові, сягає 1 млн доларів, а оренда в цьому комплексі коштує 9-10 тис. доларів на місяць.

Ця квартира є єдиним об’єктом нерухомості в США, який Умєров вказав у деклараціях за весь час, зауважують активісти.

За даними Usphonebook.com, Рустем Умєров також реєструвався у ще одній квартирі (134,5 м2) в ЖК Chalfonte із серпня 2018 по серпень 2025 року.

«За даними джерела ЦПК, яке має доступ до інформації про нерухомість у США, з 8 вересня 2018 року по 4 травня 2019 року у цій квартирі реєструвалася також дружина секретаря РНБО Лєйля Умєрова. Цю ж адресу вона вказувала під час оновлення водійського посвідчення в США 2019 року. І ці ж апартаменти як адресу Лєйлі Умєрової вказує Usphonebook станом на вересень 2018 року», – ідеться в матеріалі.

За даними ЦПК, вартість оренди цієї квартири становить близько 7 тис. доларів на місяць.

Батько секретаря РНБО Енвер Умєров із 31 травня 2020 року і досі зареєстрований в ще одній квартирі (450 м2) в ЖК Chalfonte. Її оціночна вартість – 1,2 млн доларів, а оренда – 7,2 тис. доларів.

Активісти зауважують, що цієї квартири немає в деклараціях Рустема Умєрова, але він її й не повинен декларувати, бо батько в декларації не вказаний як член сім’ї.

За даними джерела ЦПК, Умєров у період з листопада 2015 року по липень 2025 року реєструвався у двокімнатній квартирі (90,2 м2) у Нью-Йорку на Манхеттені за адресою 39TH ST, New York, NY.

Оренда подібного житла коштує від 7,7 тис. до 8,5 тис. доларів в місяць, а вартість подібної нерухомості – приблизно 1,3 млн доларів.

Квартира на Манхеттені, де реєструвався Рустем Умєров (Колаж ЦПК)

За даними Usphonebook, у цій же квартирі з листопада 2015 року по серпень 2025 реєструвався також брат Рустема Умєрова Аслан Омєр Киримли.

Відомо, що дружина Рустема Умєрова Лєйля з 10 жовтня 2017 року по липень 2025 року також реєструвалася у віллі за адресою NW 25TH ST, Boca Raton, FL. У будинку чотири спальні, басейн, три гаражі. Коштує нерухомість понад 900 тис. доларів, а орендувати її можна за 7 тис. доларів в місяць.

У віллі за адресою Villa Nova drive, Boca Raton FL зареєстрована фірма, де працює дружина Лєйля Умєрова. Щонайменше з 2020 року свій основний дохід вона отримує від компанії Astem Ventures Inc. У 2024 році підприємиця заробила 1,8 млн грн, 2023 – 1,4 млн грн, 2022 – 1,7 млн грн, 2021 – 3,2 млн грн, 2020 – 0,19 млн грн. За даними бізнес-реєстру Флориди, президентом і реєстраційним агентом цієї фірми для отримання прибутку є брат Умєрова Аслан Омєр Киримли.

Villa Nova drive, Boca Raton FL (Фото ЦПК)

Адреса Villa Nova drive, Boca Raton FL у бізнес-реєстрі Флориди також зазначена як адреса Аслана Омєра Киримли — брата ексміністра оборони.

Також за цією адресою зареєстрована фірма American Gallery of Art LLC, її реєстраційним агентом і менеджером у бізнес-реєстрі Флориди вказаний Аслан Омєр Киримли.

За даними співрозмовника ЦПК, що має доступ до інформації про купівлю транспортних засобів у США, брат Умєрова Аслан Омєр Киримли реєструвався за адресою Villa Nova drive, Boca Raton FL з вересня 2021 року по липень 2025 року. Сайт Usphonebook показує реєстрацію за цією адресою брата Рустема Умєрова з вересня 2021 по серпень 2025 року.

Також Usphonebook показує, що в цьому ж будинку реєструвалася невістка Рустема Умєрова Едіє Кангієва.

Цей будинок коштує приблизно 691 тис. доларів, а його оренда обійдеться 4,5 тис. доларів в місяць.

Компанія брата Умєрова Аслана Омєра Киримли Astem Ventures Inc вказала при отриманні duns-номера в США віллу на вулиці NW 29th dr, Boca Raton, FL. Duns-номер присвоюється фірмам для їх ідентифікації в міжнародній базі даних, коли укладають контракти, беруть участь у закупівлях, реєструються в держорганах тощо. У цій віллі реєструвалися в різні роки брат Рустема Умєрова Аслан та дружина брата Едіє Кангієва.

Вілла має площу 283 м2, п’ять спалень та чотири ванни. Приблизна ринкова вартість цієї нерухомості, за даними Spokeo – 1,29 млн доларів, а оренда – 10,8 тис. доларів в місяць.

Usphonebook також з серпня 2017 року по січень 2025 фіксує брата ексміністра оборони Аслана Омєра Киримли у віллі за адресою NW 26th Ave, Boca Raton, FL.

Також за цією адресою з вересня 2019 по серпень 2025 року зареєстрована Едіє Кангієва.

Ринкова вартість вілли – 1,1 млн доларів, зараз будинок здають в оренду за 10 тис. доларів.

Активісти ЦПК звернулись до секретаря РНБО з питанням, чому він не декларує нерухомість у США, де мешкали чи мешкають його рідні.

У відомстві пояснили, що «інформація про місцеперебування та адреси проживання членів родини Секретаря РНБО є небезпечною для поширення. З огляду на публічний статус Рустема Умєрова, розкриття таких даних створює прямі ризики для безпеки його сім’ї, зокрема неповнолітніх дітей. Тому ми не надаємо, не підтверджуємо й не поширюємо подібну інформацію».

Що стосується орендованої квартири, задекларованої секретарем РНБО, в Раді відповіли, що «право користування цим об’єктом виникло внаслідок укладення дружиною пана Умєрова договору оренди від 01.10.2019 року». Також в РНБО наголосили, що по закону дані про об’єкт декларування вказуються, якщо такий об’єкт перебував у володінні чи користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів звітного періоду.

У РНБО підтвердили, що брат із сім’єю та батьки Рустема Умєрова «проживають у двох із зазначених об’єктів нерухомості». Однак секретар не оплачує їхнє проживання, тому не зобов’язаний це декларувати.

«Також підкреслюємо, що решта п’яти адрес, які ви зазначили, не є і не були актуальними та не використовуються у період 2019-2025 років ані родиною Умєрова (дружина та діти), ані іншими родичами», – ідеться в повідомленні.

В РНБО запевнили, що НАЗК офіційно проводило перевірки поданих секретарем декларацій, зокрема 2025 року, і порушень у частині недостовірного декларування не встановило. Тому ЦПК звернулися до НАЗК щодо додаткової перевірки декларацій Рустема Умєрова, з огляду на виявлені нами адреси проживання родини Умєрових у США.