У Чернівцях родинам загиблих військових, волонтерів та учасників Революції Гідності виплатять по 300 тис. грн. Гроші виділять з міського бюджету. Таке рішення прийняли на сесії Чернівецької міської ради у вівторок, 24 березня. Про це також повідомив міський голова Роман Клічук.



Отримати допомогу зможуть члени сімей загиблих, місце проживання яких станом на 24 лютого 2022 року та на день звернення зареєстроване на території Чернівецької міської територіальної громади. Гроші в рівномірних частках будуть розподілені між усіма родичами загиблого. Щоб отримати виплати, необхідно звернутися до відділу соціального захисту Чернівецької міської ради.