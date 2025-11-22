Пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу «Орлівка»

В ніч на суботу, 22 листопада, російські війська атакували ударними безпілотниками пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією. Про це повідомила Державна митна служба України.

«У ніч на 22 листопада ворожими обстрілами ударних дронів пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу “Орлівка”», – йдеться у повідомленні.

Через удари міжнародний пункт пропуску тимчасово призупиняє роботу. На місці проводять всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що попри активну роботу сил ППО, внаслідок атаки в області зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення. Зокрема, пошкоджено фасади, дахи та скління адміністративних будівель. На автостоянці пошкоджень зазнали 11 вантажівок. Попередньо, двоє людей постраждало.

Зауважимо, КПП «Орлівка – Ісакча» – це міжнародний пункт пропуску між Україною та Румунією в населеному пункті Орлівка Ренійського району Одеської області. Переправа здійснює пропуск через державний кордон для вантажного, пасажирського та легкового транспорту, а також пішоходів.

Нагадаємо, російські війська в ніч на понеділок, 17 листопада, атакували енергетичну та портову інфраструктуру у кількох містах Одеської області.

Після того, як російський БпЛА влучив у корабель зі зрідженим газом поблизу українського порту Ізмаїл, мешканців румунського села Плауру евакуювали.