Росіяни атакували Сарненський район, 11 жовтня

Уранці в неділю, 11 жовтня, російські війська атакували Сарненський район Рівненщини. Унаслідок атаки є поранені, пошкоджені будинки та адміністративна будівля. Про це в телеграмі повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджень зазнали будинки та будівля старостинського округу.

«У будинках ушкоджені покрівля, вікна, в одному з них – фасад. Крім того, зазнали пошкоджень господарчі будівлі», – ідеться в повідомленні.

Згодом він уточнив, що поранень через атаку зазнали троє людей.

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Станом на 13:30 Коваль повідомив, що ворог продовжує атакувати Рівненщину з повітря. Він подякував Повітряним силам ЗСУ, які «тримають цей удар».

Нагадаємо, у лікарні помер 13-річний Максим Волошин, який зазнав поранень під час російської атаки на Рівненщину 9 жовтня. Того дня російські терористи вдарили дроном по будинку багатодітної родини – поранення отримали четверо дітей та троє дорослих.