По складах вдарили гібридним боєприпасом «Бандероль»

У понеділок, 14 вересня, російські окупанти атакували складські приміщення у Прилуках, що на Чернігівщині. Внаслідок атаки щонайменше троє людей загинули та ще семеро постраждали, повідомили у пресслужбі поліції Чернігівської області.

За даними правоохоронців, росіяни атакували складські приміщення сільськогосподарського підприємства, розташованого у місті Прилуки. Близько 10:00 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух баражуючого боєприпасу типу «Бандероль» у бік міста.

На фото, оприлюднених пресслужбою поліції, видно частково зруйновану складську будівлю. Внаслідок атаки у споруди пробитий дах, пошкоджені стіни та вибиті вікна.

«Попередньо відомо про трьох загиблих та сімох поранених», – повідомили у пресслужбі поліції.

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На місці події працюють слідчі, вибухотехніки та рятувальники. Наразі правоохоронці документують наслідки атаки по цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, 7 вересня росіяни вдарили дронами по тютюновій фабриці у Прилуках, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco. Внаслідок атаки зайнялася пожежа у сигаретному цеху.