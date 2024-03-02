РФ збиралася придбати у Білорусі рами, основи, напрямні труби і люльки до своїх РСЗВ «Град»

Росія не змогла домовитися з білорусами щодо вартості виготовлення деталей до своїх РСЗВ «Град». Про це 2 березня повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, білорусські підприємства завищили ціну на окремі види своєї продукції для росіян на 500-600%. РФ збиралася придбати у них рами, основи, напрямні труби, люльки та інші елементи бойових машин.

«Підприємства держави-агресора Росії та її сателіта Білорусі не дійшли згоди щодо вартості деталей і вузлів до ракетних систем залпового вогню “Град”. Згідно з контрактом, білоруський підрядник, ВАТ “Волатавто”, має поставити 250 одиниць необхідної для виробництва та ремонту РСЗВ “Град” продукції російському замовникові – ЗАТ "спєциальноє конструкторскоє бюро», – йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, росіяни та білоруси зустрілися, і озвучили ціни, через що між ними виникла суперечка. Після неї білоруси запропонували, щоб деталі виготовляли субпідрядники без відповідних ліцензій.

Для Росії це означатиме зниження якості продукції, а отже – підвищені ризики використання зібраних із таких деталей та вузлів РСЗВ «Град». Також у розвідці нагадали, що обидва підприємства, як білоруське, так і російське, знаходяться під міжнародними санкціями.