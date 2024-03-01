Окупанти стягують свої війська та проводять точкові атаки на Часів Яр

Росіяни накопичують військові потужності в районі Часового Яру на Донеччині, щоб штурмувати місто. Про це повідомив «Радіо Свобода» у п’ятницю, 1 березня, речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш, передає hromadske.

За словами Іллі Євлаша, ситуація біля Часового Яру залишається дуже напруженою через накопичення сил російських окупантів. Росіяни намагаються тиснути на українські війська у напрямку міста, оскільки воно є ключовим для окупантів.

«Вони акумулюють дуже потужні свої сили та станом на зараз це можна вважати одним із потужних їхніх ривків на Часів Яр», – заявив речник ОСУВ.

Ситуація поблизу Часового Яру / Фото DeepStateMap

Ілля Євлаш пояснив, що доступ до Часового Яру відкриє для росіян доступ для продовження наступу на Костянтинівку. Зокрема, Часів Яр розглядається окупантами як зручний плацдарм для продовження наступальних дій.

Речник ОСУВ повідомив, що наразі окупанти намагаються скористатися моментом та бити у слабші місця. Також ЗС Росії намагаються точково прорвати оборону українців та постійно посилюють свої угруповання на цьому напрямку.

Для штурмів росіяни використовують мобілізованих та колишніх ув’язнених. Крім того, до атак залучаються підрозділи «кадирівців». Усі ці сили Росія перекидала для атаки на Авдіївку з-під Куп’янська. За словами Євлаша, імовірно, тепер підрозділи повертаються на попереднє місце дислокації.

Зазначимо, Часів Яр розташований за 5 км на захід від Бахмута, за який тривають жорстокі бої. Менш ніж за 20 км від Бахмута розташований донецький Краматорськ.

Нагадаємо, після виходу українських військових з Авдіївки, 27 лютого ЗСУ відійшли в з прилеглих до міста сіл Ласточкине, Сєверне та Степове. За словами речника ОСУВ «Таврія» Дмитра Лиховія, окупанти збільшили інтенсивність наступів та чисельність штурмових груп біля Авдіївки.