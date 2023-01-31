В районі Павлівки та Вугледара РФ застосовує частини 155 бригади морської піхоти

Російські військові намагаються створити нову вісь для наступу на півдні Донбасу. Однак їхні дії навряд чи матимуть успіх і завершаться проривом української оборони, повідомили в розвідці Великої Британії.

За даними розвідників, РФ приступила до більш узгодженого наступу в районі Павлівки та Вугледара. Вона застосовує частини 155 бригади морської піхоти, яка безуспішно наступала тут у листопаді 2022-го.

Ймовірно, росіянам вдалося просунутися на кількасот метрів за невелику річку Кашлагач, яка була лінією фронту протягом кількох місяців.

У британській розвідці припускають, що ймовірно, російське командування хоче створити тут нову вісь просування у Донецьку область і відволікти українські сили від Бахмута. Можливо, росіяни продовжать досягати успіхів у цьому секторі, але малоймовірно, що їм вистачить сил для значного прориву на оперативному рівні.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що ворог продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках обороняється на раніше зайнятих рубежах.

Вранці 31 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупантам не вдалося просунутися на Авдіївському та Новопавлівському напрямках фронту.

Як інформував ZXID.NET, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Росія, задіяла ще не всі резерви, вона посилює військо на Донбасі, готуючись до наступу.