У Росії вперше призначили оборотні штрафи технологічним компаніям

Російський суд оштрафував компанію Meta, власника Facebook, на 1,99 млрд рублів, а також корпорацію Google на 7,22 млрд рублів нібито за відмову від видалення забороненого контенту. Для Google це приблизно 98 млн доларів, а для Facebook, або Meta, – 16,2 млн доларів США.

Обидві компанії визнали винними нібито у повторному вчиненні правопорушення, пов'язаного із невидаленням інформації, повідомляє російський сайт «Медуза» з посиланням на матеріали суду.

Зазначається, що у Росії вперше призначили оборотні штрафи технологічним компаніям. Оборотний штраф – це штраф, розмір якого залежить від виторгу компанії. Ця сума розрахована суддею, виходячи з наданих суду Роскомнаглядом даних про розмір річного виторгу Google.

Як пише російський «Інтерфакс», покарання для юридичних осіб - від 5 до 10% сукупного розміру виторгу, отриманого за календарний рік, що передує року, у якому було виявлено адміністративне правопорушення.

Норма про оборотні штрафи з'явилася у російському законодавстві наприкінці 2020 року.

Попри те, що російська влада, висловлюючи скарги західним соцмережам, апелює до того, що ті не видаляють дитячу порнографію, пропаганду суїциду та наркотиків, кількість таких публікацій у порівнянні з протестним контентом у судових рішеннях – зовсім невелика. Як зазначає ВВС суїцидам присвячено лише 12 посилань. З 469 посилань, за невидалення яких було оштрафовано соцмережі, понад 250 присвячені акціям на підтримку Олексія Навального.

Штрафують соцмережі також за жарти про владу. Зокрема, у всіх соцмережах Роскомнагляд знайшов пости з «відвертою неповагою до держави, конституції та президента Російської Федерації». Одному тільки Twitter взимку 2020-2021 років регулятор надіслав 75 повідомлень, вимагаючи видалити кілька таких постів.

Загалом же за 2020-2021 роки соцмережі (Meta, Google, Twitter, TikTok) було оштрафовано на 156,6 млн рублів за невидалення контенту та на 47 млн ​​рублів за незбереження персональних даних.